Doğu’nun Boğaz Köprüsü ‘gönül köprüsü’ oldu

Tamamı Türk mühendislere ait projeyle yapılan Nibbisi Köprüsü havadan drone ile görüntülendi. ‘Doğunun Boğaz Köprüsü’ olarak tanımlanan Nissibi Köprüsü uzakları yakın ederek bölge halkına büyük kolaylıklar getirdi.

1992 yılında Atatürk Barajında su tutulmasıyla birlikte Adıyaman-Kahta-Siverek-Diyarbakır’ı birbirine bağlayan yol ve köprü sular altında kalınca, Adıyaman ‘çıkmaz sokak’ olarak anılmaya başlandı. Köprü yapılmadan önce feribotla tehlikeli yolculuk yapan bölge insanı saatlerce feribot bekleyerek zaman kaybı yaşadı. Nissibi Köprüsü’nün yapılmasıyla birlikte bölge halkının bu çilesi sona erdi. Feribot seferlerinin yapıldığı iskele tamamen kapatılırken, feribot atıl duruma düştü. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından gönderilen gezi teknesi ile Atatürk Barajında turistik amaçlı gezi düzenleniyor.

Her gün binlerce aracın geçiş yaptığı Nissibi Köprüsü 610 metreden oluşuyor. 96 metre yüksekliğinde pilonları, 24 buçuk metre genişliği olan köprü 80 milyon TL’ye mal oldu.

Köprü Hakkari, Bitlis, Siirt, Şırnak, Batman, Mardin, Van, Diyarbakır ile Adıyaman üzerinden batı illerine olan ulaşımı sağlıyor.

Doğu ile batı illeri arasında ulaşımı kolaylaştıran Nissibi Köprüsü, Fırat Nehri’nin her iki yanında akrabalık bağları bulunan bölge halkının gönüllerini de birleştirdi.

Akıncılar Belde Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya, bölgedeki insanların akrabalık bağlarının güçlendiğini belirterek, "Bölge insanımız yıllardır Fırat Nehrini salla geçti. Daha sonra feribotla geçiş başladı. Ulaşım çok güçlükle sağlanıyordu. Bu köprü yapıldıktan sonra kültürel anlamda akrabalık bağlarımız pekişti. Çünkü her iki yakada da bizlerin köklü aile bağları var. Köprü bu bağları yeniden tazeledi. İnsanlarımız birbirleriyle daha fazla kucaklaştı, daha fazla yakınlaştı, daha fazla birleşti. Bu köprünün bir önemi de budur. Doğu ve güneydoğuyu batıya bağlayan en önemli köprülerden birisidir. Birinci derecede Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır’a büyük katkıları olmuştur. Köprünün yapılmasında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu köprü bölgeye ekonomik, kültürel, turizm açısından büyük katkı sağlamaya devam edecektir" dedi.

Bölge insanı ise köprüden önce feribotla tehlikeli bir yolculuk yapıldığını ve hatta ölümlerin yaşandığını belirterek, köprüyü yaptığı için hükümet yetkililerine teşekkür etti.