Doktorlardan TBMM'ye sunulan yasa teklifiyle ilgili açıklama

Adıyaman Tabip Odası, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan ‘torba yasa' ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Adıyaman Demokrasi Parkında gerçekleştirilen basın açıklamasına doktorlar katıldı. Meclisi sunulan ‘torba yasa' ile ilgili açıklama yapan doktor vatandaşlara sağlıkta şiddet ile ilgili broşür dağıttı.

Adıyaman Tabip Odası Başkanı Mehmet Necip Gürlevik tarafından yapılan basın açıklamasıyla meclise sunulan yasa teklifine tepki gösterildi.

Mehmet Necip Gürlevik, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bin bir emekle kazanılmış hekimlik mesleğinin icrasına değil, sağlıkta şiddeti durduracak somut maddeler içeren yasalar çıkarmaya davet ediyoruz. Her ne kadar kamuoyuna sağlıkta şiddet yasası olarak sunulmaya çalışsada iktidar milletvekillerince torba yasa olarak TBMM'ye sunulmuş olan teklifin 24. maddesinde yer alan düzenlemenin Türk Tabipler Birliği'nin ısrarla önerdiğim sağlıkta şiddet yasası teklifi ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu haliyle sağlıkta şiddeti önlemeye ilişkin hiçbir yeni düzenleme ve caydırıcılık getirmemektedir. 2 Ekim 2018 günü meslektaşımız Dr. Fikret Hacıosman cinayetinde de gösterdiği gibi sağlıkta şiddet oyalamaya, kandırmacaya, göz boyamaya gelmeyecek kadar büyük bir ciddi bir sorundur. Bu nedenle öncelikle mevcut taslağa sağlıkta şiddet için caydırıcı olacak önerilerimizin bir an önce eklenmesini istiyoruz” dedi.

Gürlevik basın açıklamasında, yasada yer almasını istedikleri maddeleri sıralayarak, “Böyle bir anlayış kabul edilemez. Bu yöntem sürdürülemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu'nda görüşülmekte olan taslak geri çekilmeli, yerine hekimlerin ve toplumun taleplerine uygun hukuku esas alan yasa maddeleri içeren yeni bir teklif getirilmelidir. Hukukun geçerli olduğu bir ülkede uygulanması imkansız mevcut yasa teklifinin yasalaşmasını engellemek için bütün hekimleri sağlık çalışanları yaşama ve çalışma hakkına sahip olan tüm yurttaşlar olarak var gücümüzle karşı durmaya, sesimizi her yere duyurmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.