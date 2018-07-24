Dolandırıcılık iddiası ile 1 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’da 135 küçükbaş hayvan alarak hayvan sahibini dolandırdığı iddia edilen Ö.K., isimli şahıs Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Kahramanmaraş’ta yakalandı. Yakalanan Ö.K., gözaltına alınarak Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına getirilerek burada sorgulandı. Sorgusu tamamlanan Ö.K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan Ö.K’nin Gaziantep doğumlu olduğu birçok dolandırıcılık olayına karıştığı iddia edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.