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25 Temmuz 2018 17:33

Dolandırıcılık olayına karışan şahıs tutuklandı

Adıyaman’da, dolandırıcılık olayına karışan şahıs, jandarma ekiplerince çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dolandırıcılık olayına karışan şahıs tutuklandı

25 Temmuz 2018 17:33


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’da 135 küçükbaş hayvan alarak hayvan sahibini dolandıran Ö.K., isimli şahıs Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Kahramanmaraş’ta yakalandı. Yakalanan Ö.K., gözaltına alınarak Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına getirilerek burada sorgulandı. Sorgusu tamamlanan Ö.K., alınan sağlık raporunun ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Ö.K., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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