Dolandırıcılık olayına karışan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’da 135 küçükbaş hayvan alarak hayvan sahibini dolandıran Ö.K., isimli şahıs Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Kahramanmaraş’ta yakalandı. Yakalanan Ö.K., gözaltına alınarak Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına getirilerek burada sorgulandı. Sorgusu tamamlanan Ö.K., alınan sağlık raporunun ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Ö.K., burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.