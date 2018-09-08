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08 Eylül 2018 15:38

Dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde internet üzerinden dolandırıcılık olaylarına karışan 5 şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Dolandırıcılık şebekesi çökertildi

08 Eylül 2018 15:38

Yakalanan şahıslardan 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinde internet üzerinden vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında dolandırıcılık olayına karışan Ramazan K., Yakup Y., Mehmet K., Yusuf K. ve Yakup Y., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Besni Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan , Ramazan K., Mehmet K., Yakup Y., isimli 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken Yusuf K. ve Yakup K., ise serbest bırakıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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