Dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Yakalanan şahıslardan 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinde internet üzerinden vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında dolandırıcılık olayına karışan Ramazan K., Yakup Y., Mehmet K., Yusuf K. ve Yakup Y., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Besni Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan , Ramazan K., Mehmet K., Yakup Y., isimli 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken Yusuf K. ve Yakup K., ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.