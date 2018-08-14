Dolar bozdurana sınırsız yemek bedava

Türkiye ile ABD arasında yaşanan kriz nedeniyle doların yükselmesi sonrası Adıyamanlı esnaf Erkan Türkoğlu, iş yerinin camlarına “100 dolar bozduran herkese sınırsız yiyecek ve içecek beleş” yazılı kağıtlar yapıştırdı. Türkoğlu, 100 dolar bozdurup fişini getiren müşterilerine iş yerinde bütün yiyecek ve içeceklerin bedava olduğunu vurguladı.

Yapılan uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını belirten vatandaşlardan Furkan Ekinci, "Altınşehir’de bulunan bir esnafımız böyle bir hizmet verdiği için gerçekten çok mutluyuz. Ülkemize destek veriyorlar. 100 dolar bozdurana burada ücretsiz yeme ve içme olanağı tanıyorlar. Bundan dolayı çok mutluyuz her şey ülkemiz için yani” dedi.

Esnafa teşekkür eden vatandaşlardan Mirza Bilgiç ise “Bu yazıyı gördüm çok hoşuma gitti. 100 doları bozdur makbuzunu getirene sınırsız yiyecek ve içecek olduğu söylendi. Bu devletimiz ve ekonomi için iyi bir şey. Çok iyi devlete destek olmuş” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara yastık altındaki dolar ve altınların bozdurulması yönündeki çağrısına destek vermek amaçlı böyle bir kampanya yaptığını söyleyen esnaf Erkan Türkoğlu, “Bu iş yerinde dış güçlerin oyununu bozmak için yani açıkçası kafire karşı dimdik durabilmek için gücümün yettiği kadar onlarla mücadele edeceğim. Burada 100 dolarını bozan herkese ücretsiz yemek vereceğim. Dekontunu getirip gösterecek annesinin sütü gibi helal olsun ona. Yesin, içsin. Yani kısacası devletimizin ve milletimizin yanındayım. Bizi öyle ucuz şeylerle yıldıramazlar. Tabi ki başkanımızın yanındayız. Tayyip Erdoğan’ın arkasındayız. Kanımızın son damlasına kadar da bu vatan için bu bayrak için, bu millet için çalışıp çırpınacağız. Kafir Amerika bizi kesinlikle yıldıramaz mümkün değil. Bu bizim için küçük bir sivrisinek kadar bir şey yani” diye konuştu.