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01 Eylül 2018 14:20

Dört askerin şehit olduğu köyde şehitler için mevlit okundu

Adıyaman’da 16 Ağustos 2018 tarihinde hain terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda 4 askerin şehit olduğu Dağkuyucak köyünde şehitler için mevlit okutuldu.

Dört askerin şehit olduğu köyde şehitler için mevlit okundu

01 Eylül 2018 14:20


Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırı sonucunda 4 asker şehit olmasının ardından Dağkuyucak Köyünde sakinleri tarafından şehit askerler için mevlit programı düzenlendi. Köy meydanında düzenlenen mevlit törenine köylüler ve civarda bulunan köy halkı katıldı. Yaklaşık 5 kişinin katılım gösterdiği programda şehitler için mevlit okunup dualar edildi. Daha sonra şehitler adına yapılan lokmalar dağıtıldı.


Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği program daha sonra şehitler için yapılan duaların ardından bitti.




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