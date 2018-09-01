Dört askerin şehit olduğu köyde şehitler için mevlit okundu

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK tarafından yapılan hain saldırı sonucunda 4 asker şehit olmasının ardından Dağkuyucak Köyünde sakinleri tarafından şehit askerler için mevlit programı düzenlendi. Köy meydanında düzenlenen mevlit törenine köylüler ve civarda bulunan köy halkı katıldı. Yaklaşık 5 kişinin katılım gösterdiği programda şehitler için mevlit okunup dualar edildi. Daha sonra şehitler adına yapılan lokmalar dağıtıldı.

Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği program daha sonra şehitler için yapılan duaların ardından bitti.