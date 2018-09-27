Dövizin ateşi düştü

Adıyaman Kuyumcular Derneği Başkanı Bekir Ünal, döviz ve altındaki son durum ile ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Bekir Ünal, “Döviz ve altının ilk dönemlerine göre ateşi düştü ve dalgalanmalar fazla olmuyor. Piyasa yerine oturmaya çalışıyor. İnşallah dengeli bir durulma olur. Kuyumcu esnafımız şuan sıkıntı içerisinde bulunuyor. Vatandaşımız altın ve dövizini bozdurmaya çalışıyor ama alım gücümüz yok. Dolar ilk dönem 7.2 TL iken şuan 6.1 TL seviyesine düştü. Piyasadaki tedirginlik yavaş yavaş gidiyor” dedi.

Başkan Aslan ayrıca, kuyumcu esnafının döviz satışı ile ilgili ise, “2016'da döviz alım satımı ile yasa çıkarak yürürlüğe girdi ama esnek davranıldı. Yetkisi olmayan kuyumcu esnafının döviz alım satımı yapmaması ile ilgili esnafımızı uyardık. Bankada saatlerce döviz için beklemenin anlamı yok. Adıyaman'da döviz bürosu yok ama bankaya gitmek zorunda kalacaklar” diye konuştu.