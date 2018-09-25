Down sendromlular ve aileleri bir araya geldi

Türkiye Down Sendromu Derneği Adıyaman İl Temsilcisi Yunus Dolaş, öncülüğünde Ali Dağında düzenlenen piknik etkinliğine 30'a yakın aile katıldı. Piknik etkinliğinde down sendromlu aileler hem birbirleriyle kaynaştı hem de eğlenceli vakit geçirdi.

Türkiye Down Sendromu Derneği Adıyaman İl Temsilcisi Yunus Dolaş amaçlarının aileler ile çocukları birbirine tanıştırıp kaynaştırmak olduğunu belirterek, “Down sendromlu ailelerin birbirleriyle tanışıp kaynaşmaları için böyle bir etkinlik düzenledik. Birlikten güç doğar. Bizlerde bir ve beraber olarak sesimizi daha gür çıkartmak istiyoruz. Bu tür etkinlikler karşılıklı fikir alışverişi sağlıyor. Çocukları birbirleriyle kaynaştırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.