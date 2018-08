Down sendromlulara konuşma eğitimi verilecek

Adıyaman proje ofisinde imzalanan sözleşme kapsamında down sendromlu 40 çocuğa ve ailelerine 10 gün boyunca uzmanlar tarafından konuşma ve dil bozuklukları eğitimleri verilecek.

Yapılan sözleşme sonrası açıklamalarda bulunan Adıyaman Down Sendromlular Derneği Başkanı Zeynel Abidin Şenlik, “Down sendromlular konuşma ve dil bozuklukları eğitimi projesi kapsamında 40 down sendromlu bireye ve ebeveynlerine konuşma ve dil bozuklukları uzman terapistleri tarafından 10 gün süre ile eğitim verilecek. Bu çocuklarımızın konuşma ve dil bozukluklarının tespiti ve bunun sonucunda tespit edilen problemlere karşı ebeveynlerin nasıl bir tutum sergilemesi gerektiği ile ilgili bir eğitimin düzenlenecek. İlk kez ilimizde bu alanda bir eğitim verilecek Tüm down sendromlu ailelerimizi eğitime davet ediyor bu projenin de hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.