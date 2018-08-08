Düğün konvoyunda kaza: 4 Yaralı

Olay, Kahta Diyarbakır Karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Düğün konvoyu içerisinde yer alan Sinan Köse(26) yönetimindeki 02 KK 831 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpışma sonucu otomobilde bulunan Sinan Köse (26), Nuray Köse(18), İbrahim Halil Tandoğan(29) ve Zeynep Yetiş(24) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.