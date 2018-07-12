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12 Temmuz 2018 10:50

Düğünde kavga: 1 yaralı

Adıyaman’da bir düğün merasiminde çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Düğünde kavga: 1 yaralı

12 Temmuz 2018 10:50


Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi üst kısmında yapılan düğün töreninde bilinmeyen nedenlerden dolayı iki grup arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile kavga eden taraftar birbirine bıçak ile saldırdı. Meydana gelen olayda T.K., aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı. Yaralı adam olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı T.K’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor




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