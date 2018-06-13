Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Gününde broşürler dağıtıldı

Demokrasi Parkında düzenlenen basın açıklamasını okuyan Aile Sosyal Destek Uzmanı Sosyolog Murat Sertpolat, dünyada çocuk işçiliğine karşı farkındalık oluşturmak ve çocuk işçiliğine engel olmak amacıyla 2002 yılından itibaren her yıl 12 Haziran’ın Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü ilan edildiğini belirtti.

Çocuk işçiliğinin yoksulluk, bilinçsizlik, çatışma ve afet ortamı gibi birçok nedeni olduğunu vurgulayan Sertpolat, “Dünya’daki çocuk işçiliğinin yüzde 90’ı Afrika ve Asya kıtasında yoğunlaşmaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) değerlendirmelerine göre Dünya genelinde yaklaşık 200 milyondan fazla çocuk işçi bulunmaktadır. Çocuk işçiliği sadece az gelişmiş ülkelerde değil, sanayileşmiş ülkelerin de birçoğunda görülmektedir” dedi.

Çocukların düzenli olarak okullarına gitmeleri, oyun oynamaları, sağlıklı ve mutlu olmaları için daha çok çalıştıklarını belirten Sertpolat, “Çocuklarımıza önem vermemiz milli ve manevi değerlerimizin de bir gereğidir. Bu topraklarda çocukları için canlarını veren atalarımızın mirası çocuklar göz nurumuz, sevgi kaynağımız, umudumuzdur. O halde bu konuda daha dikkatli ve hassas olmalıyız. Bu amaçla çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara yalnızca Adıyaman Valiliği, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Çocuk Hakları Komitesi gibi kamu kurumları değil, ilgili sivil toplum kuruluşları, da destek olmalıdır. 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü, çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak için bir fırsattır. Din, dil, ırk, yaş ayrımı yapmadan çocuk işçiliğine karşı herkesi farkındalık oluşturmaya ve gereken özeni göstermeye davet ediyor, çocuk işçiliğinin son bulmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından çocuk işçiliğiyle ilgili uyarıların yer aldığı broşürler dağıtıldı.