Dünya Çocuk Kitapları Haftası etkinlikleri kapsamında Elmacık Köy Ortaokulu öğrencileri ile kitap okuyarak, Sevgi Anaokulunda ‘kitap okuma ve kütüphane' temalı resim çizildi.

Adıyaman İl Halk kütüphanesi Müdürü Filiz Karabulut, hafta boyunca yapılan etkinliklerden bahsederek, “Geleceğimizin güvencesi olan çocuklara kitabı sevdirmek, okuma alışkanlıkları kazandırmak, anne-baba ve öğretmenlere çocuklar için kitap seçme imkanı sağlamak için Dünya Çocuk Kitapları Haftası kutlanıyor. Bir hafta boyunca süren etkinlikler kapsamında köy okulumuzda kitap okuma etkinliği, merkezde ana okulunda resim etkinliği gerçekleştirdik.

Haftanın amacı çocukların kitap okuma alışkanlıklarının geliştirilmesine öncülük etmek, çocukları kütüphaneye kullanmaya teşvik etmek, çocuklara kütüphane konusunda algı ve farkındalık kazandırmak, çocuk ebeveyn kütüphane ilişkisi kurmak ve çocuklara kütüphaneye bilgi kaynaklarını tanıtmaktır” diye konuştu.