Dünya kalp gününde hastalar ile bir araya gelindi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Ünitelerinde tedavi gören hastaları ziyaret eden Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mustafa Kutlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Osman Küçükkelepçe, Uzm. Dr. Filiz Bolu, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Cengiz Yorulmaz, Başhekim Doç. Dr. Fatih Doğan, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hastalarla bir araya gelen heyet, burada hastalara kalp sağlığının öneminden bahsederek sağlığın oldukça önemli olduğunu belirttiler. Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri ise aynı zamanda hastalara ve hastane çalışanlarına çiçek takdim etti.