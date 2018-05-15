Dünya Müzeler Günü kutlandı

Kutlama etkinliği, Adıyaman Müze Müdürlüğü salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan’ın Besni ve Gölbaşı ilçelerinde bulunan mozaikler ile ilgili sunum yaptı.

Sunumun ardından Ressam Hüseyin Kutlu’nun resim sergisi gezildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Zahide Durmaz Akar’ın besi bebek sergisi gezildi.

Müzede Çocuk Eğitimi Projesi kapsamında geleneksel çocuk oyunlarının yaşatılması için topaç(deleme) atma etkinliği düzenledi. Vali yardımcıları ve kurum müdürleri öğrencilerle birlikte deleme attı.

Etkinliğe vali yardımcıları Adem Kaya, Yasin Yunak, Ayhan Aypak ve kurum müdürleri katıldı.