“Dünyada ki Cennet Aile” konferansı gerçekleştirildi

Adıyaman Belediyesi ile Siret Derneğinin birlikte organize ettiği “Dünya'daki Cennet Aile” konulu konferans düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak Siret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Tamer katıldı.

Ali Tamer, konuşmasında Hicri takvimin insanların zamanlı yaşaması gerektiğine, planlı, programlı çalışılması gerektiğine ayrıca hicret gibi önemli bir kavramı hatırlattığına vurgu yaptı.

Tamer, ardından sözü hicrete getirerek bu gece aile ile alakalı bir meselede de hicretin özüne uygun olarak kötü durumdan iyi bir duruma geçmenin hesaplarını yapmamız gerektiğine vurgu yaptı.

Dünya'da Cennetin kokularının hissedilebileceği yerlerden bir tanesinin de aile kurumu olduğunu vurgulayan Ali Tamer, “Maalesef şu çağda ailelerimiz, Allah'ın ve onun öğretilerini hayata pratize eden Resulullah'ın (sav) istediği noktada değil, hatta çok uzağında durduğunu müşahede etmekteyiz. Memlekette son 10 yılda 1 milyonu aşkın boşanmanın gerçekleştiğini ve evliliklerin ömürlerinin aylara indiği bir gerçektir. Bu kadar önemli bir kurumun acı bir tablo içerisinde olmasını 3 maddede izah edilebilir. Ailenin bir nimet olduğunun farkında değiliz. Ailenin nimet olması hasebiyle külfetinin olacağının bilincinde değiliz. Ümmet olarak hedeflediklerimizi aile üzerinden kazanabileceğimizin ya da kaybedebileceğimizin şuurunda değiliz” dedi.

Konuşmalarının son bölümünde Tamer, İslam Ümmetinin şu anki durumunun düzelmesinin temelinde aile kurumunun yeniden ayağa kaldırılmasının yattığını ve bu manada sıkıntılarımızı çözmenin yolu olarak yeniden evlerimizi ihya ve inşa etmemiz gerektiğine vurgu yaptı.

Konferans Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Murat Kurt'un dualarıyla sona erdi.