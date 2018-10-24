İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Durdurulan araçtan eroin ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir otomobilde eroin ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir otomobil Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurularak arandı. Yapılan aramalarda araç içerisinde 2 paket halinde 28 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Ele geçirilen eroin maddesine el konulurken konuyla alakalı olarak A.Y., ile S.D., isimli 2 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.