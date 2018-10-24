Durdurulan araçtan eroin ele geçirildi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir otomobil Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurularak arandı. Yapılan aramalarda araç içerisinde 2 paket halinde 28 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen eroin maddesine el konulurken konuyla alakalı olarak A.Y., ile S.D., isimli 2 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.