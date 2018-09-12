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Durdurulan otomobilde gümrük kaçağı sigara yakalandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimler kapsamında bir otomobil içerisinden 2 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde devriye görevi yapan Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak arandı. Yapılan aramalarda otomobil içerisinde 2 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaralara el konulurken konuyla ilgili otomobilde bulunan Suriye uyruklu Ö.K ve M.A., isimli iki şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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