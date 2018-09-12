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Durdurulan otomobilde kaçak cep telefonları ele geçirildi

Adıyaman’da, durdurulan bir otomobil içerisinde 9 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Adıyaman'da, durdurulan bir otomobil içerisinde 9 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolunda uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak arandı. Aranan araç içerisinde 9 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen telefonlara el konulurken konu ile ilgili olarak otomobil sürücüsü A.S., isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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