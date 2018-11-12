Durdurulan otomobilden bonzai ele geçirildi

Adıyaman'da, polis ekipleri tarafından şüphelenilerek durdurulan otomobilden 20 gram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir otomobilden şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri otomobili durdurarak arama yaptı. Otomobilde yapılan arama kapsamında otomobilde 20 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen bonzai maddesine el konulurken konuyla ilgili olarak M.B., ile U.E., gözaltına alındı. Her iki şahıs sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.