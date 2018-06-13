Durdurulan otomobillerden kaçak sigara yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman- Kahta Karayolunda yol uygulaması yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan H.T., idaresindeki otomobil içerisinde 3 bin 470 paket kaçak sigara, R.K ve A.E., isimli şahısların içerisinde bulunduğu otomobilde de bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi. Her iki otomobilde ele geçirilen toplam 5 bin 300 paket kaçak sigaralar muhafaza altına alınırken T.H., R.K ve A.E., isimli şahıslar gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.