Durumundan şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Besni Uzay Çatı Bölgesinde durumundan şüphelenilen K.T., isimli şahıs durduruldu. Durdurulan şahsın yapılan üst aramasında 6 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddesine el konulurken K.T., isimli şahıs ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.