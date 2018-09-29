Dut bahçesinde mini konser

Adıyaman'ın Tut ilçesinde dut bahçesinde ünlü Neyzen Burcu Karadağ ve Quarted Mezopotamya Grubu mini bir konser verdi.

Adını dut meyvesinden alan Tut ilçesine, Dut Bahçem Sahibi Kadir Dursun'un davetlisi olarak gelen Neyzen Burcu Karadağ ve Quarted Mezopotamya Grubu sanatçıları, bahçede ceviz hasadına katıldı. Dut pekmezsi yapan sanatçılar önlükleri giyerek bahçede mini bir konser verdi.

Nemrut Dağında verilecek konser öncesinde Tut ilçesinde misafir edilen sanatçılar, Tut ilçesine hayran kaldı. ‘Yeşillikler Beldesi' olarak bilinen Tut ilçesindeki doğayı çok beğendiklerini dile getiren sanatçılar, Kadir Dursun'a teşekkür etti.

Neyzen Burcu Karadağ, “Kadir Dursun'a bize hazırladığı güzel ortam ve bu doğa harikasıyla bizi buluşturduğu için çok teşekkür ediyoruz. Burası muhteşem bir yer. Müziğimizle buraya biraz renk katmaya çalıştık. Nemrut Dağındaki konser öncesi bu mini konser bizim için prova oldu. Hayatımda ilk defa Mozart Türk Maşını çaldım” dedi.

Sanatçılar, Adıyaman'da böyle güzel ve şirin ilçenin olduğunu gittikleri yerlerde dile getirerek, tanıtacaklarını ifade etti.