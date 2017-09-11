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11 Eylül 2017 16:32

Dut meyvesinin coğrafi tescil işareti Tut ilçesine konulacak

Adıyaman’ın Tut ilçesinde dut meyvesinin coğrafi işareti için yapılan başvuru sonucunda analiz için numuneler alındı.

Dut meyvesinin coğrafi tescil işareti Tut ilçesine konulacak

11 Eylül 2017 16:32


Türkiye Tarım Gıda Ürünlerinde Coğrafi İşaret Tescilleri kapsamında Tut Ziraat Odası tarafından 2013 yılında başvuruda bulunuldu. Adıyaman Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri analiz yapılması için ilçede yaygın olarak yetiştirilen dut ve dut ürünlerinin numunelerini aldı.


Tut İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özen, coğrafi işaret tescilleme çalışmalarının hızlandığını ve 2018 yılında tescili almayı hedeflediklerini ifade etti.


Ahmet Özen, “Tut Kaymakamlığının katkıları ile yürütülen çalışma sonrasında ilçemizin simgesi olan dut meyvesi ilçemize tescillenmiş olacak” dedi.




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