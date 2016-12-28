Dut ve dut ürünleri şifa kaynağı

Soğuk kış aylarında şifa kaynağı olan dut pekmezi ve dut kurusuna vatandaşlar rağbet gösteriyor.

Soğuk algınlığı, gribal enfeksiyon gibi kış aylarında vatandaşların sıklıkla karşılaştığı hastalıkları karşı uzmanlar dut pekmezini öneriyor. Adıyaman Şire Pazarı Esnaf Derneği Başkanı Gani Babar, kış aylarında yoğunluklu olarak soğuk algınlığına karşı vatandaşların dut pekmezi ve dut kurusuna yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

Başkan Gani Babar, “Dut pekmezi ve üzüm pekmezinin yanı sıra kurutmalık organik ürünler soğuk algınlığı hastalığına iyi geldiği için vatandaşlar tarafından rağbet görüyor. Dut pekmezi ve üzüm pekmezi çok tüketiliyor. Pekmezin fiyatını 10-12 TL arasında satıyoruz. Satılan pekmezler tamamen organiktir. Dut pekmezi Tut ilçesinden, üzüm pekmezi ise değişik yörelerden geliyor” dedi.