Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 16:15

Dut ve dut ürünleri şifa kaynağı

Dut ve dut ürünleri şifa kaynağı

28 Aralık 2016 16:15

Soğuk kış aylarında şifa kaynağı olan dut pekmezi ve dut kurusuna vatandaşlar rağbet gösteriyor.
Soğuk algınlığı, gribal enfeksiyon gibi kış aylarında vatandaşların sıklıkla karşılaştığı hastalıkları karşı uzmanlar dut pekmezini öneriyor. Adıyaman Şire Pazarı Esnaf Derneği Başkanı Gani Babar, kış aylarında yoğunluklu olarak soğuk algınlığına karşı vatandaşların dut pekmezi ve dut kurusuna yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.
Başkan Gani Babar, “Dut pekmezi ve üzüm pekmezinin yanı sıra kurutmalık organik ürünler soğuk algınlığı hastalığına iyi geldiği için vatandaşlar tarafından rağbet görüyor. Dut pekmezi ve üzüm pekmezi çok tüketiliyor. Pekmezin fiyatını 10-12 TL arasında satıyoruz. Satılan pekmezler tamamen organiktir. Dut pekmezi Tut ilçesinden, üzüm pekmezi ise değişik yörelerden geliyor” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
8
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    8°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Cumartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç