Duvar arasında sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Adıyaman’da, odunluk ile bahçe duvarı arasında sıkışan yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir ikametin bahçe duvarı ile odunluk arasına girerek sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. köpeği vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, yürüttükleri başarı çalışma ile yavru köpeği sıkıştığı yerden çıkarttı. Kurtarılan köpek itfaiye erleri tarafından karnının doyurulması sonrası Adıyaman Belediyesi Veterinerliğine teslim edildi.