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02 Mayıs 2018 22:59

Duyarlı vatandaş ATM’de bulduğu parayı polise teslim etti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde duyarlı bir vatandaş ATM’de bulduğu bin 440 TL’yi polise teslim etti.

Duyarlı vatandaş ATM’de bulduğu parayı polise teslim etti

02 Mayıs 2018 22:59

Polis, kime ait olduğu tespit edilen parayı sahibine verildi.


Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir bankanın ATM’sinden para çekmek isteyen Erkan Ertaş, ATM’nin para çıkış bölümünde bir miktar para olduğunu görür. ATM’nin ekranında Murat Özalp adlı kişinin ismini gören Erkan Ertaş, para yatırma işlemine onay vermediği için paranın iade edildiğini fark edince parayla birlikte Cumhuriyet Polis Merkezine başvurdu. Parayı sahibine verilmek üzere polise teslim etti.


Polis ekipleri bankanın yetkilileri ile görüşerek, paranın kime ait olduğunu öğrendi. Murat Özalp’a ait olduğu tespit edilen para polis merkezinde polisler tarafından sahibine teslim edildi.


Murat Özalp, Erkan Ertaş’a duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.




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