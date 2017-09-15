Duyarlı vatandaş bulduğu parayı sahibine teslim etti

Parayı bulan bir otelin aşçısı parayı öğrenciye teslim etti.

Adıyaman’da Atatürk Kız İmam Hatip Lisesi 12. Sınıf öğrencisi ve aynı zamanda halter sporcusu olan Emine Tunç, okul ihtiyaçlarını karşılamak için okullar başlamadan önce Çelikhan’ın Çatalağaç köyünde 10 gün boyunca tütün tarlasında çalıştı. Tütün tarlasında çalışarak kazandığı 700 TL para ile Adıyaman’a gelen Emine Tunç, antrenmana giderken parasını kaybetti. Parasını kaybettiğini daha sonra fark eden ve polise giden Emine Tunç daha sonra belediyeye başvurdu.

Emine Tunç’un kaybettiği parayı bir otelin mutfağında çalışan Mehmet Kaya Bahçelievler Mahallesi’nde evine giderken kaldırımın üzerinde buldu. Mehmet Kaya bulduğu parayı Adıyaman Belediyesi yetkililerine teslim ederek duyarlı bir vatandaşlık örneği sergiledi. Parayı bulan Mehmet Kaya, 10 günlük emeğinin karşılığını kaybeden Emine Tunç’a parasını belediyede teslim etti.

Mehmet Kaya, parayı sahibine teslim ettiği için çok mutlu olduğunu belirterek, “Eve giderken yolda sarılı bir şekilde parayı buldum. Yerden aldığı parayı belediyeye getirdim. Parayı ilk bulduğumda farklı farklı duygular geliyor insanın aklına ama ilk yapmam gerekeni yaptım. Hemen belediyeye gelerek parayı teslim ettim. Kızımız bu parayı zor kazanmış. Kendisi alın teri, alın teri kaybolmuyor, helal para kaybolmuyor. Çok mutluyum, vicdanen çok rahatım” dedi.

Emine Tunç ise okul ihtiyaçları için biriktirdiği paranın kaybolduktan sonra bulunmasına çok sevindiğini kaydederek, “Ailem köyde oturuyor ben merkezde öğrenci evinde kalıyorum. Okul zamanı geldi ve okula başlayacaktım. Aynı zamanda sporcuyum. Bu parayı okul ihtiyaçları için kazandım. Çatalağaç köyünde tütün tarlasında 10 gün çalışarak 700 Lira biriktirdim. Antrenmana giderken geç kalmamak için acele ettim. Para cebimden düşmüş. Abide bu parayı bulmuş. Bu dönemde böyle insan bulamayız. Günümüzde insanların gözünde her şey para olmuş. Helal süt emmiş bir ağabeyin paramı bulup getirmesinden dolayı çok mutluyum” dedi.