E-Sınav Merkezi Adıyaman’da hizmet vermeye başladı

Adıyaman’ın da bulunduğu 28 il daha elektronik sınav merkezi eklenerek sayı 53’e çıktı. Bu sınav merkezlerinde ilk etapta yazılı ehliyet sınavları yapılacak. Daha sonraki dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığının merkezi sınavları (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Ortaokulu) yapılacağı öğrenildi.

Adıyaman e-Sınav merkezi Merkez Gazi İmam Hatip Ortaokulu Bahçesinde İnovasyon Merkezi içerisinde hazırlanmıştır. E-sınav merkezi hakkında Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya, salonda 30 kişinin aynı anda sınav olabileceği sınav ortamının hazırlandığını söyledi.

Kızılkaya konuşmasının devamında ‘’Ayrıca 2 adet yedek bilgisayar ve elektrik kesintilerine karşı güç kaynağı mevcuttur. Aday bilgisayarını sınav saatinde açtığında kendine ait bilgileri ve soruları görüp sınava başlayabilmektedir. Sınav bitiminde ise kurulan kiosktan anında sınav sonucunu öğrenebilmektedir. Hafta içi mesai sonrasında 3, hafta sonu gündüz 7’şer oturum sınav yapılabilecektir. Maksimum haftada 970 kişiyi sınav yapabilme kapasitesi mevcuttur’’ ifadelerini kullandı.