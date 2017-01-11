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11 Ocak 2017 15:15

Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi güreş yarışmasında 3. Oldu

Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi güreş yarışmasında 3. Oldu

11 Ocak 2017 15:15

Adıyaman’ın Kahta İlçe Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi, il geneli yapılan liseler arası serbest güreş yarışmasında 3. oldu.
Beden Eğitimi Öğretmeni Yeliz Yalçın tarafından serbest güreş yarışmasına hazırlanan öğrenciler okul yönetimi ve aileleri tarafından takdirle karşılandı. Güreş yarışmalarında başarı elden eden Mehmet Sadık Dursun, Mardin’de yapılacak olan milli takım seçmelerine davet edildi.
Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Doğan, elde edilen başarının diğer okullara örnek teşkil edeceğini belirterek, “Bir İmam Hatip okulunda, üstelik ata sporumuz güreş alanındaki bu güzel gelişmenin yaşanmasının diğer okullarımıza da olumlu bir örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz. Bu güzel başarıda katkısı olan başta Beden Eğitimi Öğretmenimiz Yeliz Yalçın’a, idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.



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