Ebu Sadık İmam Hatip öğrencilerinden mevlit kutlaması

Kahta Ebu Sadık İmam Hatip öğrencileri ve İngilizce öğretmeni Özdemir Ece tarafından Cuma namazı sonrası Kahta Celalettin Camisinde bulunan cemaate lokum dağıtarak cemaatin Mevlit Kandilini kutladı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan kandil hediyelerinin içerisinde bir hadis ve ikram olarak ta lokum yer aldı. Öğrencilerin hazırladığı hediyeler cami cemaati tarafından büyük ilgi gördü.

Amaçlarının peygamber efendimizin hadislerini cemaate vererek, onların bunları ev sakinleriyle paylaşmaları olduğunu vurgulayan İngilizce Öğretmeni Özdemir Ece, “Mevlit haftası dolayısıyla Kahta’daki bütün camilerde hadis ve lokum dağıtıyoruz. Mevlit kandili hediyelerimizin içerisinde Hz. Muhammed (Sav)’in hadisleri bulunuyor. Bu verdiğimiz hadisleri evlerine götürüp ev halkıyla paylaşmalarını arzu ediyoruz. Bu vesileyle birlik ve beraberlik olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Kahta Ebu Sadık İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ise, yaptıkları ikramlardan dolayı mutlu olduklarını belirttiler.