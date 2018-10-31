Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesi 2023 Eğitim Vizyonunu değerlendirdi

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Adıyaman Şubesi, 2023 Eğitim Vizyonu'nu değerlendirdi.

Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şubesinin Mehmet Akif İnan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Eğitim-Bir-Sen Şube Başkan Vekili Abdullah Turhan'ın moderatörlüğünde, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Hamza Çelenk ile Ömer Faruk Güneş, Okul Müdürleri Muharrem Aytekin, Abdulkerim Işık, Mehmet Demir ve Abdurrahman Avcı'nın ve öğretmenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Ali Deniz, “2023 Eğitim Vizyonu Belgesi eğitim camiasında bir heyecan uyandırmıştır. Eğitim sistemimizde gerçekleştirilmesi düşünülen dönüşümlerin tespiti ile bu dönüşümün kapsamını belirleyen ve buna dair bir yol haritası olma niteliği taşıyan bu belge, eğitim sisteminin günübirlik değişen politikalardan korunması, eğitimin asıl aktörleri ve paydaşlarına bir gelecek vizyonu çizmesi, eğitim politikasının karar alma ve icra makamlarına politika ve program belirleme noktasında kılavuz olma imkânı sağlaması açısından önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır.

2023 Eğitim Vizyonu Belgesinde, eğitimin iyileştirmeye açık alanlarına yönelik başlıklar yerinde ve doğru olarak tespit edilmiştir. Ancak bu başlıklara yönelik hedefler ve eylem adımları konusunda Bakanlığı ciddi görev sorumluluklar beklemektedir. Kısacası ‘başlıklar tamam, boşluklar da tamamlanmalıdır' Bakanlıkça öngörülen dönüşümlerin, eğitim çalışanlarının mevcut özlük haklarına ve çalışma şartlarına muhtemel etkileri de göz önünde bulundurularak bu alanda oluşabilecek muhtemel olumsuzluklar giderilmelidir” dedi.

Deniz, “Öğretmenlik meslek kanununun hedeflenmesi heyecan oluşturmuştur, ancak beklentileri karşılaması için katkıya fırsat verilmelidir. Bu meslek kanunu, öğretmenlik mesleğinin saygınlığına katkı sunacak, eğitim kademeleri ekseninde öğretmenlerin yeterliklerinin, mesleğe alınma şartlarının, eğitim-öğretime özgü ve bunlara yardımcı görev, yetki, hak ve sorumluluklarının, mesleğe başlama sürecinde adaylık ve yetiştirme süreçlerinin, yeterlikler ekseninde mesleki gelişim ve kariyer basamakları süreçlerinin, mesleki özerkliklerinin, okul yönetimi başta olmak üzere düzenleyici, yönetici ve denetleyici mekanizmalarla aralarındaki ilişkilerin, disiplin, ödül fiil ve süreçlerinin, etik ilkelerin, iş güvencelerinin tanımlandığı ve düzenlendiği bir yasal düzenleme olmalıdır. Belgede öğretmenliğe girişteki mülakat sisteminin kaldırılmamış olması, her ne kadar birtakım iyileştirmeler yapılmasa da, ücretli ve sözleşmeli öğretmenliğin tamamen kaldırılmaması eğitimciler açısından bir hayal kırıklığı olmuştur.

Bahsettiğimiz belirsizliklerin meydana getireceği muhtemel olumsuz sonuçlar öngörülerek bir an önce bu belirsizliklerin giderilmesi, hazırlık ve tasarım aşamasında paydaşların görüşlerine mutlaka yer verilmesi, eğitim politikalarının belirlenme süreçlerinde eğitim çalışanlarının ve paydaşların da içinde olacağı mekanizmaların kurulması, bu vizyonun başarıya ulaşmasına ve amaca hizmet etmesine büyük katkı sağlayacaktır. Geleceğimiz açısından hep birlikte başarmak zorunda olduğumuz eğitim için hepimizin dayanışma ve yapıcı rol üstlenmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Toplantının moderatörlüğünü yapan Şube Başkan Vekili Abdullah Turhan, konuşmasında Türkiye'nin yeni bir yönetim sistemiyle birlikte yeni bir döneme girdiğini, bu dönemin de başlıca gündem maddesinin "eğitim" olacağının 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nden anlaşıldığını ifade etti.

Daha sonra okul müdürleri çeşitli konular ile ilgili sunum yaptı.