Eğitim-Bir-Sen Anneler Günü programı düzenledi

Eğitim-Bir-Sen Kahta Temsilciliği kadın komisyonu tarafından düzenlenen program Atatürk Barajı yanında bir restoranda gerçekleştirildi. Program Kahta Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Fatma Güneri’nin açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra Anneler Gününe özel şiirler okundu.

Açılış konuşmasında anne olmanın yaşanan ve yaşatan her şey demek olduğunu vurgulayan Başkan Fatma Güneri, “Anne olmak yaşanan ve yaşatan her şey demektir. Anne olmak yıllar sonra annelerimizi anlayabilmek, üzerimizdeki haklarını ödemek için bir ömrün yetmeyeceğini fark etmek demek. Sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde her zaman büyük bir sorumluluk üstlenmiş olan annelerimiz, aile ve toplum hayatının temel direğidir. Bizi millet yapan, değerlerin her birimizde hayat bulmasında ve yaşatılmasında en büyük pay cennetle müjdelenen annelerindir. Hoşgörünün ve şefkatin tükenmez pınarı olan anneler, gelenek ve değerlerimizin geleceğe taşınmasının da teminatıdır. Cenneti annelerin ayakları altına koyan medeniyetimizin birikiminin farkına vararak anneleri, babaları, kadınları ve öğretmenleri bir ömür boyu baş tacı etmektir. Eğitim-Bir-Sen olarak, kadına, kadın emeğine, istihdamına, çalışan kadınların sorunlarına ve bu sorunların çözümüne ilişkin çalışmalar önemsendi ve yapıldı. Kadınlar Komisyonu olarak, bizim öncelikli görevimiz, kadın çalışanlarımızın çalışma hayatına yönelik sorunlarını ve taleplerini belirlemek, yetkili mercilere ulaştırmak ve çözümüne katkı sağlamaktır” diye konuştu. Programa Eğitim-Bir-Sen Kahta Şube Başkanı Mustafa Işık, Kahta Eğitim-Bir-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Fatma Güneri ve kadın üyeler katıldı.

Program anneler gününe özel hazırlanan ikramların verilmesiyle sona erdi.