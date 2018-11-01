Eğitim Bir-Sen genel kurul öncesi delegelerle bir araya geldi

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanlığı, 11 Kasım'da gerçekleştirecek olan olağan genel kurul öncesinde delegelerle bir araya geldi.

Olağan genel kurul sürecinin değerlendirildiği buluşmaya kadın kolları komisyonu, zorunlu organlar kurulu üyeleri, Genç Memur - Sen, Adıyaman Üniversitesi temsilcilikleri de iştirak etti.

Geniş katılımlı buluşmada konuşan Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, “Eğitim Bir-Sen olarak bizler, kuruluşumuzdan bugüne kadar, kamu çalışanlarının taleplerini kazanıma dönüştürerek sendikacılığın, ülkemizin sivilleşme ve özgürleşme süreçlerinde sorumluluk aldık. Sivil toplumculuğun, mazlum ve mağdurlara elini uzatarak insani duruşun, milletten yana taraf oluşun ve vesayetten kurtuluşun mücadelesini başarıyla vermiş bir teşkilatız. Bizim sendikacılık anlayışımız, üzerimize düşeni yapmayı, çalışanların talep ve beklentilerini kazanıma dönüştürmeyi, çözümler geliştirmeyi, mahrumiyetleri ve mağduriyetleri bitirmeyi, insanı ve insan onurunu esas alan bir çalışma hayatını oluşturmayı amaçlar. Bugüne kadar bu anlayışın gereğini layıkıyla yerine getirmek için, inanç, azim ve kararlılıkla mücadele ettik. Geldiğimiz nokta elbette önemli ama asla yeterli değil, aynı yerde kalmak için bile, çok hızlı koşmaya mecbur olduğumuzun bilincinde olarak, mevcutla yetinmeyip, onun için zirveden yeni ufuklara diyoruz. Malumunuz, yakın zamanda tüm illerde olduğu gibi, bizim de il ve ilçelerimizde, demokrasi şöleni havasında gerçekleştirdiğimiz, delege ve temsilcilik seçimlerimiz oldu. Erdemli bir hizmet yarışının, demokratik bir olgunluk içinde yaşandığı bu demokratik seçimde, asla kaybeden taraf olmadı, sendikamız kazandı, hepimiz kazandık. O yüzden bu hizmete talip olup, emek veren, katkı sunan herkese ben, yürekten teşekkür ediyorum. Bu vesile ile aramıza yeni katılan, görevi devralan kardeşlerime ve seçilen delegasyona hayırlı olsun diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Görevi devreden, yıllarca beraber sendikacılık yapmaktan haz duyduğum emek ve ömür veren kardeşlerimin de, emek ve fedakarlıkları karşısında saygıyla eğiliyor, sendikacının emeklisi olmaz, rahmetlisi olur diyor, her birine sağlık, afiyet ve mutluluklar diliyorum. İnşallah yeni dönemimizde, sizlerle birlikte sendikamızı yeni hedeflere, yeni ufuklara taşıyacağız. Bu dönem sosyal, kültürel faaliyetlerin arttığı, sosyal sorumluluk projelerinin yoğunlaştığı, üye kalmanın gereklerinin yerine getirildiği, üye kalma bilincine yatırım yapıldığı yeni bir dönem olacaktır. Biz istiyoruz ki birlikte çözelim. İnanıyoruz ki birlikte olursak, birliğimizi korursak, vesayet düzenlerine ve küresel şebekelerin operasyona yenik Türkiye hayali kuranların, hayali kursaklarında kalacaktır” diye konuştu.