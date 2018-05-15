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15 Mayıs 2018 13:12

Eğitim Bir- Sen satranç turnuvası sona erdi

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şubesi tarafından Türkiye Satranç Federasyonu ile işbirliği yapılarak düzenlenen Satranç Turnuvası Adıyaman Fen Lisesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi.

Eğitim Bir- Sen satranç turnuvası sona erdi

15 Mayıs 2018 13:12


İki gün boyunca çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda gerçekleşen ödül töreninde konuşan Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, satrancın bir strateji oyunu olduğunu, bireylerde zihinsel ve ruhsal gelişime katkıda bulunduğunu söyledi.


Turnuvada emeği geçen Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Harun Fırat ve yönetim kuruluna, Başhakem Ramazan Bayram ve tüm hakemlere teşekkür eden Başkan Deniz, “Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şubesi olarak spora çok büyük önem vermekteyiz. Bundan önce birçok başarılı organizasyon düzenledik ve bunu da geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz.


Gelecekle ilgili plan kurmayı, geleceğe yönelik hesaplar yapmayı öğreneceğimiz en iyi spor dallarından birisi satranç. Hayata bakış açısı sağlayan, çocuklarımızın geleceği ile alakalı plan yaparken, bir ön çalışma olarak düşünmekteyiz ve satrancı çok önemsiyoruz. Her kategoride 64 öğrenci olmak üzere toplam 192 sporcunun katıldığı müsabakaya müracaat sayısı 305 olarak gerçekleşti” diye konuştu.


Turnuva sonunda dereceye giren katılımcılara ödülleri dağıtıldı.




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