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30 Aralık 2016 14:53

Eğitim Bir-Sen ve Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz:

Eğitim Bir-Sen ve Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz:

30 Aralık 2016 14:53

Eğitim Bir-Sen ve Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, geçtiğimiz günlerde Tut ilçesinde hizmete sunulan spor salonu dolayısıyla Tut Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Mustafa Uyar’ı makamında ziyaret etti.
Spor salonu hakkında teknik bilgiler alan Deniz Tut ilçesine kazandırılan salonun önemli ve örnek teşkil eden bir hizmet olduğunu belirtti.
Deniz, “Aynı zamanda Eğitim Bir- Sen ilçe temsilcimiz olan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Mustafa Uyar bu gayretli çalışması ile sendikamızın vizyonunu ispatlamıştır. Tut ilçemizde bu ve benzeri hizmetlerin daha da artacağına inanıyorum” dedi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Mustafa Uyar spor salonu hakkında teknik bilgiler vererek, “60 bin TL’lik yatırım bedeli ile Tut halkının daha sağlıklı bir yaşama kavuşması için Tut Halk Eğitim Merkezi hizmete girmiştir. Bir bayan ve bir bay spor antrenörü eşliğinde erkekler ve bayanlar için farklı zamanlarda fitness, plates, zumba ve aerobik dersleri, bunun yanında 7-15 yaş arası öğrencilere ise tekvando dersi verilmektedir. Yaklaşık 180 metre karelik alandaki spor salonumuz da 2 adet profesyonel koşu bandı, 1 adet yatay bisiklet, 1 adet dikey bisiklet, 1 adet elipstik bisiklet, 1 adet chess pres, 1 adet dambıl seti ve diğer spor gereçleri hizmete sunulmuştur” diye konuştu.



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