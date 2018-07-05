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05 Temmuz 2018 12:02

Eğitim Bir- Sen yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi

Eğitim Bir-Sen Adıyaman İl Başkanı Ali Deniz ve yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi.

Eğitim Bir- Sen yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi

05 Temmuz 2018 12:02


Bir otelin kahvaltı salonunda gerçekleştirilen programa, Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, sendika üyeleri ile basın mensupları katıldı. Kahvaltılı basın toplantısında konuşan Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, basın mensuplarını bu güne kadar hep yanlarında hissettiklerini belirterek, teşekkür etti.


Başkan Ali Deniz, “Bizler Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şubesinin üye sayımız mevcut bütün eğitim çalışanlarıyla ilgili bizim dışımızdaki sendikaların üye sayasının toplamının 2 katıdır. Yani her üç eğitim çalışanından ikisinin tercihine mazhar olmuşuz. Bu konuda aldığımız bir yetki ile sendikacıların ideallerine ülkenin de gerçekleri ile harmanlayarak yetkili duruşumuzu ve şuurumuzu buna göre ayarladık. Bizim özellikle üzerinde durduğumuz konu biz bir Memur- Sen sendikasıyız. Yani kamu çalışanlarının sosyal, özlük ve mali haklarını geliştirmek ve korumaktır. Bizler Memur- Sen ve Eğitim Bir- Sen olarak bu ülkeye bir vefa borcumuz var. Bizim bu ülkeden alacağımız değil bu ülkeye vereceğimiz var. Bu anlamda eğitiminden, sağlığına, ülkede insanlığı ilgilendiren her konuda söz sahibi olduk. Bu konuda duruş sahibi olduk, bu konuda gündem oluşturduk. Gündemin başında olduk, ülkeyi istikrara kavuşturmak yönünde de sesimiz soluğumuz yine milletin tarafında oldu. Bugüne kadar hamdolsun çeyrek asırlık bir mücadele ile hiç bir fotoğraf karesinde flu görülmemektedir.


Ben bu teşkilattan ne kadar gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü bu teşkilatın derdi millet, kendi de millet, yükü de iyi bir medeniyet. Bu konuda nerede bir mağlubiyet nerede bir mazlumiyet varsa bizler sağına soluna bakmadan teninin rengine bakmadan elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından Eğitim Bir-Sen’ın son 4 yılda yaptığı çalışmalar sunumda anlatılarak, basın mensuplarının eğitime ilişkin soruları cevaplandı.




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