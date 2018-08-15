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15 Ağustos 2018 15:08

Eğitim Bir-Sen'den tercih danışmanlığı yapan öğretmen ücretleriyle ilgili açıklama

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkan Vekili Abdullah Turhan, 2018 yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinin 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapıldığını belirtti.

Eğitim Bir-Sen'den tercih danışmanlığı yapan öğretmen ücretleriyle ilgili açıklama

15 Ağustos 2018 15:08


Başkan Turhan, öğrencilere tercih danışmanlığı yapmak üzere milli eğitim müdürlüklerince okullarda tercih danışmanlığı komisyonlarının oluşturulduğunu söyledi. Başkan Turhan, “Yaz aylarında rehber öğretmenlerin resen görevlendirilmesi anayasamızın 18. maddesinde ifadesini bulan hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır hükümlerine de aykırılık teşkil emektedir. Rehber Öğretmenlere bu hükümlere rağmen yaz tatilinde üç saat karşılığında resen görevlendirme yapılmaktadır. Söz konusu ücret birçok ilde öğretmenlerin yol ücretlerini dahi karşılamamaktadır. Okul Rehber Öğretmenleri tercih döneminde görevlendirildiklerinde haftalık 18 saat ek ders alıyor ancak en az 30 saat mesai yapıyorlar. Resen görevlendirilen ve kendileri için belirlenen çalışma saatlerinin üstünde mesai yapan rehber öğretmenlerimize yetiştirme kurslarında olduğu gibi normal mesainin en az iki katı ücret ödenmelidir. Rehber öğretmenlerimizin bu hususta mağdur olmalarını önlemek için Rehber öğretmenlere de kurslar da görev verilerek öğrencilere psikolojik destek ve katkı vermeleri sağlanabilir. Rehber öğretmen, öğrencinin geleceğini ilgilendirilen çok kritik bir safha da görev almasına rağmen ücretlendirmede üvey evlat muamelesi görmektedir” diye konuştu.




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