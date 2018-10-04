Eğitim birsen Adıyaman'da üye sayısı yüzde 75 oranında arttı

Başkan Deniz, Adıyaman Üniversitesi temsilciliğinin başarılı çalışmalara imza attığını ve üye sayısını yükseldiğini hedeflerinin Eğitim Bir- Sen Adıyaman Üniversitesi Temsilciliğinde 400 üyeye ulaşarak şube açmak olduğunu söyledi. Eğitim Bir- Sen Adıyaman Üniversitesi Temsilcisi Mehmet İnan ve yönetim kuruluna teşekkür eden Başkan Deniz, “Emek mücadelesinde başarı güç birliğiyle mümkündür. 2014 yılında Adıyaman Üniversitesinde üye sayımız 164'tü. Bu 4 yıllık sürede üniversite temsilciliğimiz gece gündüz demeden çalışarak, üyelerimizin sorunlarına çözüm üreterek, avukatımız aracılığıyla hukuki danışmanlık sunarak, sosyal ve kültürel etkinlikler yaparak, her zaman ve zeminde üyesinin yanında durarak üye sayımızı 288'e çıkarttılar. Gelecek dönem için yapılacak güzel çalışmalar ile üye sayımızın çok kısa bir sürede 400'e ulaşacağına ve Adıyaman Üniversitesi Temsilciliğinin şube olacağına inancının tamdır. Adıyaman Üniversitesi temsilciliğinin büyümesinde ve kurumsallaşmasında emeği geçen tüm üyelerimize ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet İnan, İlyas İnan, Mahmut Akgün, Emin Deniz, Remzi Korkmaz ve Mustafa Özaydın'a ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.