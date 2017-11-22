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22 Kasım 2017 16:28

Eğitim kurumları ile ASP Müdürlüğünün iş birliğinin önemine işaret edildi

Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Müdürü Fehmi Çelik, Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şubesine iadeyi ziyarette bulunarak, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinin önemine işaret etti.

Eğitim kurumları ile ASP Müdürlüğünün iş birliğinin önemine işaret edildi

22 Kasım 2017 16:28


Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Fehmi Çelik, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz ve Eğitim Bir-Sen yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Gerçekleşen ziyarette, eğitim kurumları ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün iş birliğine işaret edildi.


Öğretmenlik mesleğinin önemli olduğunu kaydeden Fehmi Çelik, eğitimin her alanda olduğunu ve kurum olarak ta eğitimi çok önemsediklerini söyledi.


Fehmi Çelik, müdürlük olarak gerçekleştirdikleri “Adıyaman’ın Risk Analizi” projesinden bahsetti.


Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, son yıllarda aile ve sosyal politikaların daha da önemli hale geldiğini ifade etti.


Ali Deniz, “Ziyaretiniz bizleri mutlu etmiştir. Başında bulunduğunuz kurum son yıllarda bir hayli önem kazanmış ve toplumun her kesimini kapsamaktadır. Görevinizde başarılar diliyorum” dedi.




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