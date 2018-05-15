Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ramazan ayında gece hizmet verecek

30 ile 00.00 saatleri arasında poliklinik hizmeti verecek.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte yoğunlukları önlemek ve hastalara daha sağlıklı hizmet vermek amacıyla iftardan sonra saat 20.30 ile 00.00 saatleri arasında poliklinik hizmeti verileceğini söyledi. Doğan, "Hem sıcak hem de orucun etkisiyle gündüz saatlerinde sağlık hizmeti alamayanlar için hastanemizde Ramazan ayı boyunca saat 20.30- 00.00 saatleri arasında gece polikliniği hizmeti vereceğiz. Ortopedi, kulak, burun, boğaz, dahiliye, çocuk hastalıkları, polikliniklerimiz gece de hizmette olacak. Dolayısıyla iftardan sonra da hizmetlerimizi aksatmadan şifa dağıtabileceğiz. Böylelikle insanlarımız da hem muayenelerini aksatmamış hem de kendilerini ihmal etmemiş olacaklar" diye konuştu.