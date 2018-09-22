Eğitimci Tümer: “Geleneğe bağlı ve değişime açık bir ekip olacağız”

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Eğitim-Bir-Sen Kahta İlçe Başkanlığı için 6 Ekim'de yapılacak seçimlerde Eğitimci İsmail Tümer, başkan adayı olduğunu açıkladı.

Kahta Öğretmenevinde düzenlenen basın toplantısına Başkan adayı İsmail Tümer ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantında konuşan Eğitim-Bir-Sen Başkan Adayı Eğitimci İsmail Tümer, vefa gömleğini asla üstünden atmayacağını belirterek üyelerin karşılaşabileceği her türlü haksızlığa karşı her zaman yanında duracağını söyledi.

Toplumun sorunlarına her zaman duyarlı olacağına dikkat çeken Başkan Adayı İsmail Tümer, gençliğin dönüşümü ve değişimi için gövdesini de taşın altına koymaya devam edeceğini vurguladı.

Başkan Adayı İsmail Tümer, “Ülkemizde sendikacılığın içeriğini değiştiren Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliğine talip olma onurunu yaşıyoruz.

Böylesi güçlü bir örgütün oluşmasında katkısı olan önceki yönetimleri, iş yeri temsilcilerini ve tüm gönül dostlarımızı yürekten kutluyoruz.

Kuruş sendikacılığından, duruş sendikacılığına geçişte, emek veren sendikamız genel merkezinin, sendikacılığın başkenti diye atıfta bulunduğu ilçemiz teşkilatına minnetlerimizi sunuyoruz.

Ülkemizde özgürleşmenin önünü açan, kalıpları tuzla buz eden, bazılarının başörtüsü ile ilgili soruşturmalar açtığı dönemlerde bedeller ödeyen, imza kampanyaları düzenleyen tüm üyelerimizi yürekten kutluyoruz. Biz geleneğe bağlı ve değişime açık bir ekip olacağız. Vefa gömleğini asla üstümüzden atmayacağız.

Üyelerimizin karşılaşabileceği her türlü haksızlığa karşın yanında duracağız. Özlük haklarına karşın kazanılması gereken haklar için mücadele edeceğiz. Toplumun sorunlarına duyarlı olacağız. Bizlerin dava olarak gördüğü hiçbir ilkemizden asla taviz vermeyeceğiz.

Gençliğin dönüşümü, değişimi için gövdemizi taşın altına koymaya devam edeceğiz.

Kurucu Başkanımızın ifadesiyle ‘Nehirler düşlüyoruz, göl kenarında.' Ufkumuz ve vizyonumuz enginlere sığmayacak kadar geniş, bagajımız 1400 küsür yıl öncesi erdemliler hareketine dayanacak kadar donanımlıdır. Allah doğrularımızı arttırsın. Yanlışlara karşı mücadelede bizlere güç ve irade versin. Hakkı ayakta tutma idealiyle tutuşan tüm insanlığın yar ve yardımcısı olsun. Seçim süreci tüm Eğitim-Bir-Sen Ailesine hayırlar getirsin” diye konuştu.