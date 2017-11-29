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29 Kasım 2017 12:48

‘Eğitimde paradigma sorunu ve kültür temelli eğitim’ konulu sohbet

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şubesi, Medeniyet Sohbetleri teması ile üyelerine akademik ve kültürel hizmetlerini sürdürüyor.

‘Eğitimde paradigma sorunu ve kültür temelli eğitim’ konulu sohbet

29 Kasım 2017 12:48


Yaklaşık üç yıldır ilgiyle takip edilen ve katılımın yoğun olduğu sohbetlerde, eğitim çalışanlarının sorunlarının yanı sıra akademik çözüm önerileri de dile getiriliyor. ‘Eğitimde paradigma sorunu ve kültür temelli eğitim’ konulu sohbet Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Aydoğan tarafından verildi. Prof. Dr. İsmail Aydoğan’ı Adıyaman’da ağırlamaktan onur duyduklarını dile getiren Eğitim Bir- Sen ve Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, bu sohbetlerin Adıyaman’a, eğitim sorunlarının tespiti hususunda ufuk açıcı ve çözüm odaklı yeni yaklaşımlar açtığını belirterek "Sendikamızın akademik ve kültürel hizmetleri devam edecektir. Üyelerimiz için çalışıyoruz. Üyelerimizin hem akademik hem kültürel zenginliğine katkı sunmak için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz" dedi.


"Eğitimde paradigma sorunu ve kültür temelli eğitim" konulu sohbette, Prof. Dr. İsmail Aydoğan, tanzimattan günümüze benimsenen yaklaşımları dile getirerek, "Bugün öğretmenler, öğrenciler ve yöneticiler kendine ait olmayan bir resmin pazılını yapmaya çalışmakta, amaçsız bir çalışmanın içine sürüklenmektedirler. Elbette bu amaçsızlık ne öğretmenin ne öğrencinin ne de yöneticinin suçudur. Bu durum eğitim paradigmamızın kimliksizliğindendir. Türkiye kadim bir geleneğin devamı olarak eğitim isteminde özgün olabilir. Ne çağcıl gelişmelere kapılıp gitmek ne de onlara yüz çevirmek kadim geleneğimizin düsturu değildir. Bir pergel metaforu ile bir ucu kendi geleneğinde sabit, diğer ucuyla etrafını inceleyen, anlatan, öğreten bir eğitim sistemi kurabiliriz. Böylece, bu sistemde öğrenci bir kimlik kazanır ve özgün olur; öğretmen hayatı ve insanı gelenek paradigmasına göre kurgular, yönetici sadece yasalarla değil, vicdan ve gönülle de okulu yönetir. Öğretmen, eğitimin en temel unsurudur. Öğretmenin merkeze alınmadığı bir eğitim sisteminin başarılı olmasını beklememelidir. Sadece öğrencinin akademik başarısını hedefleyen bugünkü müfredat, ne yazık ki hedeflediğimiz özgün yapıyı oluşturmaktan uzaktır" şeklinde konuştu.


Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şubesi Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleştirilen sohbet karşılıklı soru ve cevaplarla sona erdi.




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