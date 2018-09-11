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Eğriçay Parkının oyun grupları yenilendi

Adıyaman Belediyesi tarafından şehir genelindeki parklarda başlatılan yenileme çalışması Sümerevler Mahallesinde bulunan Eğriçay Parkında da gerçekleştirildi.


Adıyaman Belediyesi, şehir genelinde 17 mahallede bulunan toplam 35 parkta yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar hakkında bilgi veren belediye görevlileri, Sümerevler Mahallesinde bulunan Eğriçay Parkının oyun gruplarının yenilendiğini dile getirdi.


Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'nun talimatıyla gerçekleşen çalışmaların kıs süre içerisinde tamamlanacağını da söyleyen görevliler, yenileme çalışmalarının yanında tüm parkların bakımının ve düzenlemesinin de yapılacağını belirtti.

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