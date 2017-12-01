Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 11:55

Ekipler Adıyaman’ın risk analizi için sahaya indi

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Fehmi Çelik, Adıyaman’ın Risk Analizini çıkarmak için ekiplerin alan taramasına başladıklarını söyledi.

Ekipler Adıyaman’ın risk analizi için sahaya indi

01 Aralık 2017 11:55


Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Fehmi Çelik İhlas Haber Ajansı Adıyaman Bürosuna yaptığı ziyarette, “Adıyaman’ın Risk Analizi” ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Adıyaman’da 38 kişilik ekibin alan taraması için sahaya indiğini ve çalışmaların başladığını kaydeden Fehmi Çelik, “Adıyaman’ımıza Aile Sosyal Destek Projesi kapsamında risk haritamızı sahada gerçekleştirmeye başladık. 38 personel ile ev ev, köy köy, mahalle mahalle gezeceğiz. Bütün evlerdeki vatandaşlarımızla 50 soruluk anketimizle görüşmelerimizi yapacağız. Bu görüşmeler sonucunda bizler hangi engel türümüz var, bunların yoğunluk bölgeleri ile bu bölgelere hizmet türünü seçeceğiz. Ne tür hizmet götüreceğimizi belirleyeceğiz.


Adıyaman’da Risk Haritası elzemdir. Bu sadece engeliler ile ilgili değil, çocuk, kadın, aile toplum ihtiyacını ihtiyaca göre gerçekleştirmek istiyorsak bunu tek yolu gidip ev ev yapmaktır. Bu verileri güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Adıyaman’ın Risk Haritasını ortaya çıkaracağız. ASDEP Projesi ile ilgili 38 meslek elemanıyla sahada tarama çalışmaları yapılıyor. Farkındalık oluşturmak adına sosyal devlet olarak bizler anneye, kadına, çocuğa verdiğimiz önemle bu çalışmayı yapacağız. Tez avantajlı vatandaşlarımızı umarım avantajlı hale getiririz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
14
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    14°C
  • Cumartesi
    Sisli
    15°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    15°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç