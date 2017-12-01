Ekipler Adıyaman’ın risk analizi için sahaya indi

Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Fehmi Çelik İhlas Haber Ajansı Adıyaman Bürosuna yaptığı ziyarette, “Adıyaman’ın Risk Analizi” ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Adıyaman’da 38 kişilik ekibin alan taraması için sahaya indiğini ve çalışmaların başladığını kaydeden Fehmi Çelik, “Adıyaman’ımıza Aile Sosyal Destek Projesi kapsamında risk haritamızı sahada gerçekleştirmeye başladık. 38 personel ile ev ev, köy köy, mahalle mahalle gezeceğiz. Bütün evlerdeki vatandaşlarımızla 50 soruluk anketimizle görüşmelerimizi yapacağız. Bu görüşmeler sonucunda bizler hangi engel türümüz var, bunların yoğunluk bölgeleri ile bu bölgelere hizmet türünü seçeceğiz. Ne tür hizmet götüreceğimizi belirleyeceğiz.

Adıyaman’da Risk Haritası elzemdir. Bu sadece engeliler ile ilgili değil, çocuk, kadın, aile toplum ihtiyacını ihtiyaca göre gerçekleştirmek istiyorsak bunu tek yolu gidip ev ev yapmaktır. Bu verileri güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Adıyaman’ın Risk Haritasını ortaya çıkaracağız. ASDEP Projesi ile ilgili 38 meslek elemanıyla sahada tarama çalışmaları yapılıyor. Farkındalık oluşturmak adına sosyal devlet olarak bizler anneye, kadına, çocuğa verdiğimiz önemle bu çalışmayı yapacağız. Tez avantajlı vatandaşlarımızı umarım avantajlı hale getiririz” dedi.