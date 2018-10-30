Ekmek tahtası çalan kadın her yerde aranıyor

Adıyaman'da, bir iş yeri önünde bulunan ekmek tahtasını çalan kadın kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Adıyaman Erdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi civarında bulunan bir iş yeri önündeki ekmek tahtalarını gözüne kestiren kimliği belirsiz bir kadın, çevreyi bir süre gözetledikten sonra 1 adet ekmek tahtası çaldı. Ekmek tahtasını çalan kadın, olay yerinden hızlı bir şekilde kaçarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra olayı fark eden iş yeri çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili çalışmalar yürüten polis ekipleri kimliği belirsiz kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.