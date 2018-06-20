El emeği eserler sergilendi

Fatih ve Siteler Mahallelerindeki Kadın ve Gençlik Merkezlerinde bulunan giyim, ev tekstili, deri çanta, rölyef, takı tasarım, bakır işlemeciliği, halı ve kilim dokuma, Osmanlı yemenisi gibi kurslarda eğitim gören kursiyerler tarafından yıl boyunca hazırlanan eserler sergide yer aldı.

Yapılan sergi açılışına Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, AK Parti Milletvekili Adayı Abdülaziz Aslan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kursiyer ve aileleri katıldı.

Sergi açılışında konuşan Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Fatih ve Siteler mahallelerindeki kadın ve gençlik merkezleri ile ilgili kısa bir bilgi verdi.

İki mahalledeki merkezde toplam 455 kursiyerin eğitim gördüğünü söyleyen Kutlu, “Fatih Mahallesi kadın ve gençlik merkezinde, 19 usta öğreticimiz nezaretinde 18 kursumuz bulunuyor. Bu kurslarda toplam 226 kursiyer eğitim görüyor. Ayrıca kreş, kütüphane, bilgisayar salonu ve okuma-yazma kursu hizmetlerinin de verildiği bu merkezimizde kreşten yararlanan öğrencisi sayısı 26, kütüphane ve bilgisayar salonundan yararlanan öğrenci sayısı 45, İş-Kur projesinden yararlanan kursiyer sayısı 56 ve okuma-yazma sınıfından mezun ettiğimiz kursiyer sayısı 238’e ulaşmış durumda. Yine Siteler Mahallesi Kadın ve Gençlik Merkezimizde de rakamlar oldukça mutluluk verici. Siteler Mahallesindeki merkezimizde 19 usta öğreticimiz nezaretinde 19 kursumuz bulunuyor. Bu kurslarda toplam 229 kursiyerimiz eğitim görüyor. Merkezimizde kreş eğitimi verdiğimiz öğrencisi sayısı 26, kütüphane ve bilgisayar salonundan yararlanan öğrenci sayısı 45, İş-Kur projesinden yararlanan kursiyer sayısı 52 ve okuma-yazma sınıfından mezun ettiğimiz kursiyer sayısı 196 olarak belirlenmiştir. Toplamda 18 kurstan 325 kursiyerimizin emekleriyle hazırlanan el emeği göz nuru eserlerin sergileneceği bu sergimizden dolayı bütün kursiyerlerimize, kurs hocalarımızı temin eden valiliğimize ve ona bağlı olan halk eğitim merkezi müdürlüğümüze teşekkür ediyor, kursiyerlerimize bundan sonraki hayatlarında da başarılar diliyorum” diye konuştu.

Daha sonra söz alan Vali Nurullah Naci Kalkancı ise yaptığı konuşmada, sergide emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ettiğini dile getirerek kursiyerlere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından il protokolü ve katılımcılar hazırlanan eserleri tek tek inceledi.