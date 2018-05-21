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21 Mayıs 2018 09:55

El freni çekilmeyen otomobil baraja uçtu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu park halindeki otomobil bir süre sonra hareket ederek Atatürk Barajı’na uçtu.

El freni çekilmeyen otomobil baraja uçtu

21 Mayıs 2018 09:55


Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin Varol’a ait 43 NY 989 plakalı otomobil, Kahta ilçesi Atatürk Barajı Göleti yakınlarında park edildi. Sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil bir süre sonra hareket ederek baraja uçtu. Otomobilin baraja uçtuğunu fark eden otomobil sahibi ve vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri araca halatlar bağlayarak sudan çıkardı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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