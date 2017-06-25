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25 Haziran 2017 09:51

Elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı

Adıyaman’da, bahçede oyun oynadığı esnada elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı.

Elektrik akımına kapılan çocuk yaralandı

25 Haziran 2017 09:51


Edinilen bilgiye göre, Karapınar Mahallesi Sümer Park yakınlarında bulunan bir sitenin bahçesinde oyun oynayan 9 yaşındaki ismi öğrenilemeyen çocuk bahçede çimleri yanında bulunan demirlere temas ettiği esnada elektrik akımına kapıldı. Elektrik akımına kapılan çocuğu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan çocuk ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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